Генеральные прокуроры 26 штатов, где правят губернаторы-республиканцы, направили письмо президенту США Джо Байдену, требуя обсудить кризис на границе. В письме подчеркивается право Техаса самостоятельно защищать свой участок границы с Мексикой.

Ранее губернатор штата заявил, что если федеральные власти не справятся с усилением контроля на американо-мексиканской границе, руководство штата самостоятельно начнет охранять периметр. В конце 2023 года Техас без одобрения Вашингтона поставил на границе с Мексикой несколько рядов колючей проволоки. Верховный суд США признал это решение незаконным и постановил убрать ограждение. Однако Национальная гвардия штата воспротивилась решению и не дала федеральным пограничникам доступа на участок.

В письме генпрокуроров говорится, что «федеральное правительство не только создало кризис, но и оставило штаты один на один с этими проблемами».

«Наша миграционная система может быть сложная, но решение кризиса на границе простое и понятное. Как у президента у вас есть возможность принять меры, чтобы защитить Америку, восстановить безопасность и положить конец кризису», — приводит заявление прокуроров Fox News.

Конфликт по поводу кризиса на границе между республиканским губернатором штата и президентом США Джо Байденом усиливается. В начале января Техас установил новые барьеры вдоль части границы штата с Мексикой, нарушив еще раз требования Верховного суда США.

На этом фоне в Техасе набирает популярность Техасское национальное движение (TNM или Texit), которое требует признать независимость штата. Представители движения обратились к губернатору с просьбой включить вопрос о независимости Техаса на предстоящих республиканских праймериз.