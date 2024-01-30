Встреча глав разведок Израиля, США, Египта при участии премьер-министра Катара в Париже оказалась «‎конструктивной, но остаются значительные пробелы»‎, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Главной целью встречи было соглашение о прекращении огня и возвращении израильских заложников, удерживаемых ХАМАС, в обмен на перемирие в Газе.

Эти пробелы и различия в позициях будут обсуждаться на дополнительных встречах на этой неделе, уточнил Нетаньяху.

Согласно источникам CNN, на переговорах стороны обсудили двухмесячную паузу в боевых действиях, возвращение заложников и освобождение сотен палестинцев из израильских тюрем. ХАМАС настаивает на постоянном прекращении огня и окончании боевых действий. В Израиле не соглашаются с этим условием, настаивая, что страна не будет в безопасности, пока военные и правящие структуры ХАМАС не будут разбиты.

В первую очередь стороны хотят договориться об освобождении женщин, детей, пожилых людей и раненых. Их планируется вернуть в первый месяц. На втором этапе Израиль и ХАМАС освободят раненых военных.

Кроме того, в Газу разрешат ввозить больше гуманитарной помощи. С 7 октября Израиль ввел тотальную блокаду сектора, запретив ввоз воды, продуктов, медикаментов и топлива. Гуманитарные агентства ООН раскритиковали решение Тель-Авива и отметили, что система здравоохранения в Газе без медикаментов в условиях постоянных бомбардировок оказалась на грани коллапса.

28 января в Иерусалиме группа крайне правых политиков, в том числе треть министров из коалиции Нетаньяху, приняла участие в конференции, призывающей восстановить еврейские поселения в Газе. Как пишет агентство Bloomberg, эти призывы правых могут осложнить переговоры о перемирии.