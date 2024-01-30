Высшая судебная инстанция Албании одобрила противоречивую сделку по мигрантам с Римом. Суд в Тиране признал соответствующей Конституции страны сделку, по которой Италия сможет отправлять просителей убежища в Албанию.

В соответствии с соглашением, итальянские власти откроют в балканской стране два центра для размещения нелегальных мигрантов. Их заявки на убежище будут рассматриваться отдельно, на время рассмотрения просители будут находиться в Албании или депортированы в страны происхождения.

Италия построит два центра для мигрантов в Албании вместимостью до 3 тыс. человек, чтобы снизить давление на итальянскую миграционную систему. Рим надеется обрабатывать 36 тыс. человек в год. Италия будет выплачивать албанскому правительству €16 млн евро в год за содержание мигрантов.

Оппозиция Албании оспорила это соглашение, подвергнув сомнению его законность и влияние на права человека. Однако главная судья Албании Холта Закадж заявила, что договор с Италией «соответствует Конституции».

Глаз Бардхи, албанский парламентарий от оппозиции, заявил, что его демократическая партия недовольна отсутствием общественных консультаций.

«Проблема незаконных мигрантов больше, чем Албания. Лучший способ справиться с этим — не индивидуально, а коллективно. Но мы не можем согласиться с тем, что наша страна привыкает приносить страх людям, которые хотят приехать в Европу», — отметил депутат.

Те, чьи заявки на убежище в Италии будут отклонены, будут репатриированы в свои страны исхода. Успешным кандидатам будет разрешено въехать в Италию.

Правое правительство итальянского премьера Джорджи Мелони изо всех сил пытается выполнить свое обещание по сокращению количества незаконных мигрантов, прибывающих в Италию без разрешения. В 2023 году берега страны достигли 155 тыс. мигрантов, что на 50% больше по сравнению с 2022 годом.

Еврокомиссия также приветствовала решение властей Италии и Албании, несмотря на критику со стороны правозащитников.