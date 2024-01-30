Турция установила рекорд по уровню экспорта в 2023 году, который достиг 255,8 млрд долларов. Это следует из последних данных Министерства торговли. Этот прорыв стал результатом значительного роста мировой доли турецкого экспорта, которая увеличилась с 0,55% в 2002 году до 1,06% в сентябре 2023 года. В 2022 году эта доля составляла 1,02%.

Количество турецких компаний, занимающихся экспортом, также значительно выросло за последние годы. В 2002 году их было 31 855, а к 2023 году их число возросло до 139 830, что представляет собой рост на 339%.

Только в прошлом году к экспортной деятельности присоединилось 38 574 новых компаний, внесших вклад в общий объем экспорта на сумму 6,6 млрд долларов. В отчете министерства подчеркивается, что Турция экспортировала 12 886 видов товаров в более чем 240 стран и таможенных регионов. В отношении экспорта в 70 из этих стран был достигнут исторический рекорд.

Особое внимание уделяется росту экспорта в Европейский Союз, который увеличился на 1,2% и достиг 104,3 млрд долларов в 2023 году. Экспорт в страны Ближнего и Среднего Востока также показал устойчивый рост на 2,2%, достигнув 46,2 млрд долларов. Важным достижением стало и увеличение экспорта в тюркские республики, который составил 10,2 млрд долларов, увеличившись на 26,9%, и установил еще один исторический рекорд.

Также наблюдался рост экспорта в страны Организации исламского сотрудничества на 3,68%, (67,3 млрд долларов). Эти данные свидетельствуют о значительном укреплении торговых позиций Турции на мировом рынке и её растущей роли страны в международной торговле.