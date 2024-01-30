Почти треть министров израильского правительства присутствовали на крайне правой конференции в Иерусалиме, призывающей к восстановлению незаконных еврейских поселений в Газе. Это вызвало гневную реакцию со стороны оппозиционных политиков.

В мероприятии участвовали глава Минфина Израиля Бецалель Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. Последний заявил, что Тель-Авив должен «поощрять добровольную миграцию» палестинцев, имея в виду исход палестинского населения из Газы. В октябре Израиль уже вынудил свыше 1,5 млн жителей Газы покинуть север сектора.

Бен-Гвир также призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху одобрить возвращение поселений в Газу и на севере оккупированного Западного берега.

«Нам нужно вернуться на землю Израиля, потому что это наш дом, потому что это Тора, и это мораль, и это историческая справедливость, и это логика, и это то, что правильно», — заявил Бен-Гвир на конференция в Иерусалиме, на которой также присутствовали законодатели из партии «Ликуд‎» ‎Нетаньяху.

Сам премьер-министр на протяжении всей войны говорил, что не поддерживает возвращение еврейских поселенцев в Газу. Израиль вывел свои войска и поселенцев в 2005 году. Тем не менее, присутствие столь большой части кабинета на конференции подчеркивает давление на премьер-министра со стороны крайне правых законодателей, от которых зависит правящая коалиция.

Многие жители Газы опасаются, что Израиль разрушил свыше 80% всех построек в секторе, чтобы расчистить территорию именно для заселения еврейскими колонистами, а жителей сектора планирует выселить в Египет.

Гади Айзенкот, бывший оппозиционный политик, который присоединился к военному кабинету Нетаньяху вместе с бывшим главой Минобороны страны Бени Ганцем, раскритиковал членов коалиции. В оппозиции проведение такой конференции назвали ударом по международной репутации Израиля.