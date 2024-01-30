Финансовые институты ЕС инвестируют €10 млрд в Срединный транспортный маршрут, который свяжет Европу и Центральную Азию. Об этом заявил заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

«‎Я рад видеть, что международные партнеры, присутствующие сегодня, обязались предоставить инвестиции в размере €10 миллиардов евро для развития устойчивого транспортного сообщения в Центральной Азии, включая новые обязательства Европейской комиссии и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в размере €1,5 млрд‎», — заявил политик на открытии форума инвесторов Global Gateway.

Еврокомиссия отмечает, что цель инвестиций в Срединный маршрут — «‎поиск альтернативных, надежных и эффективных торговых путей между Европой и Азией, которые не будут проходить через Россию»‎.

В работе форума, который открылся 29 января в Брюсселе, участвуют члены Еврокомиссии, дипломаты и представители бизнеса ЕС, Центральной Азии, Кавказа и Турции.

Global Gateway рассматривают в качестве европейского ответа проекту Пекина «‎Один пояс — один путь»‎. Обсуждение транспортных инициатив основано на исследовании «‎‎Устойчивые транспортные связи между Европой и Центральной Азией». Эксперты выявили 33 приоритетных цели в физической инфраструктуре для повышения эффективности и экономической привлекательности Срединного транспортного маршрута.