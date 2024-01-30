Альпер Гезеравджи заявил, что счастлив и невероятно горд быть первым космическим путешественником Турции.

«Я невероятно рад быть частью ценной и важной миссии… и иметь возможность нести мечты наших будущих поколений за пределы неба, в глубину космоса, — заявил Гезеравджи по видеосвязи с борта Международной космической станции (МКС).

Космонавт доставил с собой на орбиту турецкий флаг и заявил, что ‎‎каждый раз, проходя мимо флага, чувствует «счастье и гордость, поскольку это напоминает о воле и решимости моей страны».

Гезеравджи отметил, что много лет проработал пилотом, однако даже и не мечтал стать космонавтом. Однако узнав о наборе в национальную космическую программу, решил подать заявку.

«Я получил обучение. Я принял новый образ жизни, адаптированный к этой задаче, и с этого момента я был полностью направлен в это», — пояснил космонавт.

«Мы узнали, как работает космическая станция, как справляться с чрезвычайными ситуациями. Мы завершили теоретическое и практическое обучение для научных экспериментов, которые будут проводиться специально для нашей миссии. Мы прошли обучение по выживанию в чрезвычайных ситуациях, с которыми мы можем столкнуться во время нашего возвращения на Землю», — рассказал Гезеравджи.

Космонавт уточнил: жизнь на МКС тщательно спланирована командой экспертов. Каждый день начинается с конференции в контрольной комнате, где он выполняет от 12 до 15 задач различной длины и содержания. Эти задачи включают научные эксперименты от других стран, включая медицинские тесты.