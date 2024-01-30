Нэнси Пелоси заявила, что граждане США, требующие прекращения огня в Газе, получают финансирование от российского правительства. Бывший спикер Палаты обратилась к ФБР с просьбой расследовать финансовые связи протестующих с Москвой.

«Они призывают к прекращению огня — это послание от [президента РФ Владимира] Путина»‎, — заявила Пелоси. — «Не заблуждайтесь, это напрямую связано с тем, что он хотел бы видеть. То же самое с Украиной».

Пелоси была спикером Палаты представителей (нижнего органа Конгресса США) с 2007 по 2022 годы. Тем не менее, она остается самым влиятельным политиком среди демократов Конгресса. Она первый политик США, публично заявивший о возможных связях России с пропалестинскими демонстрациями.

Совет по американским исламским отношениям (CAIR) осудил комментарии Пелоси, назвав их «необоснованным обвинением».

«Ее комментарии еще раз показывают негативное влияние десятилетий дегуманизации палестинского народа теми, кто поддерживает израильский апартеид», — заявил глава CAIR Нихад Авад. — «Пелоси и другие политические лидеры должны уважать волю американского народа, призывающего к прекращению геноцидной войны правительства Нетаньяху с народом Газы».

Слова Пелоси вносят еще больший раскол в стан демократов, часть которых неоднократно призывала администрацию Джо Байдена поддержать прекращение огня в Газе. Однако Белый дом продолжает в одностороннем порядке занимать произраильскую позицию, отказываясь от призывов к перемирию.

Часть демократов предупредила Байдена, что его подход к конфликту угрожает его переизбранию в ноябре на президентских выборах. Опросы общественного мнения показывают, что большая часть арабских и мусульманских избирателей в США уже изменила свои предпочтения и не проголосует за Байдена на предстоящих выборах.