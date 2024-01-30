Суд в Пакистане приговорил бывшего премьер-министра страны Имрана Хана к десяти годам заключения за разглашение государственных секретов. Решение о приговоре было принято специализированным судом, который также приговорил к одинаковому сроку бывшего министра иностранных дел страны Шаха Мехмуда Куреши.

Общее количество судебных дел против Хана насчитывает около сотни, включая обвинения в коррупции, терроризме и даже богохульстве.

Хан утверждает, что эти обвинения являются частью организованной кампании, направленной против его политического возвращения. После первого осуждения Хану было запрещено участвовать в выборах, однако его адвокаты обжаловали это решение и добивались пересмотра дела.

Тем не менее, новый десятилетний срок, вынесенный за неделю до общенациональных выборов, кажется, лишает Хана всех шансов на возвращение в большую политику и выход на свободу.

Партия Хана, «Техрик-е-Инсаф», продолжает настаивать на сфабрикованности дела и планирует обжаловать приговор.

Адвокат Хана, Наим Панжута, заявил в социальных сетях, что они не признают это «незаконное решение».

Хан, бывший знаменитый крикетист, был избран премьер-министром в 2018 году. Он пришел к власти с обещанием победить коррупцию и вывести страну из экономического кризиса. В 2022 году он был свергнут после вотума недоверия и потери поддержки среди военных. На его место пришла коалиция династических партий, которые исторически управляли Пакистаном.