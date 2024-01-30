30 января 2024 г.
ПОЛИТИКА
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Французские фермеры блокируют трассы по всей стране
Длинные вереницы тракторов вновь перекрыли автомагистрали по всей Франции. Таким способом французские фермеры уже несколько недель требуют от правительства принять меры государственной поддержки. Аграрии, в частности, недовольны падением доходов из-за инфляции и увеличением импорта сельскохозяйственной продукции. #trtнарусском #франция #фермеры #нарбонн #протест #фура #сельскоехозяйство #продукты #ферма #trtrussian
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