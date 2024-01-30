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Медведев «наплевал на чувства» Японии
Зампред Совбеза РФ пообещал разместить на Курильских островах новые виды оружия, заявив об исчерпанности территориальных споров
Медведев «наплевал на чувства» Японии
Дмитрий Медведев / Фото: Reuters / Others
30 января 2024 г.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Курильские острова являются неотъемлемой частью России и вопрос о них закрыт.

Он также отметил, что Россия не против заключить мирный договор с Японией, но только при условии, что территориальный вопрос будет снят с повестки дня. Медведев заявил, что Россия намерена разместить на островах новые виды вооружений.

«Нам глубоко наплевать на «чувства японского народа» по так называемым Северным территориям. Это не «спорные территории», это — Россия», — заявил Медведев в своих социальных сетях. Премьер-министр Японии Фумио Кисида, в свою очередь, заявил накануне, что Япония подпишет мирный договор с Россией после урегулирования территориального вопроса.

При этом он отметил, что Япония не откажется от санкционного давления на Россию из-за ее вторжения в Украину. В настоящее время переговоры между Россией и Японией о заключении мирного договора заморожены.

По итогам Второй мировой войны СССР включил в свой состав весь Курильский архипелаг. Япония официально претендует на его южную часть, включая острова Итуруп, Кунашир и Шикотан, а также группу мелких островов Хабомаи Малой Курильской гряды. Этот территориальный спор приводит к тому, что мирного договора между Японией и Россией до сих пор нет.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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