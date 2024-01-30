Амбициозный план Индии по строительству забора на границе с Мьянмой протяженностью 1 643 км вызвал дискуссию. Будучи последствием эскалации беспорядков в Мьянме и этнической напряженности в самой Индии, этот проект, по словам властей, призван остановить поток нелегальных иммигрантов, наркотиков и повстанцев из Мьянмы.

Толчком к строительству стены послужила неспокойная обстановка по обе стороны границы. Военный переворот в Мьянме в 2021 году вызвал волну насилия, в результате чего миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома, а повстаннческие формирования в мьянманском штате Чин обосновались вблизи индийской границы и одного из ключевых для Индии торгового маршрута.

На территории Индии, в частности в Манипуре, в результате этнических столкновений (между составляющими большинство манипури и куки, находящимися в меньшинстве) погибли более 170 человек, а десятки тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Правительство Манипура, возглавляемое партией BJP премьер-министра Моди, в свою очередь обвиняет в разжигании беспорядков «нелегальных мигрантов» и «наркобаронов» из Мьянмы.

Однако у этой версии есть и свои критики. Гаутам Мукхопадхая, бывший посол Индии в Мьянме, оспаривает утверждение о массовой иммиграции, ссылаясь на официальные данные, согласно которым к апрелю 2023 года в Манипуре проживало всего 2 187 иммигрантов из Мьянмы. Он утверждает, что «забор используется для маргинализации куки, которые живут в Манипуре на протяжении многих поколений, и нарушения их исторических трансграничных связей». Эти настроения находят отклик в соседнем штате Мизорам, население которого имеет тесные культурные и этнические связи с мьянманским штатом Чин и приютил более 40 000 беженцев, спасавшихся от конфликта.

Кроме того, технические аспекты строительства забора вызывают сомнения экспертов, отмечающих непрактичность строительства подобного забора на гористой местности, где находится этот участок границы. Критики также отмечают потенциальные экономические и социальные потрясения для приграничных общин, привычная жизнь которых зависит от трансграничной торговли и семейных связей по обе стороны.

Помимо внутренних сложностей, аналитики отмечают, что слишком жесткие решения, препятствующие законному трансграничным передвижениям, рискуют вызвать отторжение приграничных общин и, напротив, дестабилизировать ситуацию в регионе.