Кампания по дезинформации используется Израилем в качестве одного из инструментов в «черной пропаганде», направленной на оправдание бесчеловечного вторжения в сектор Газа. Об этом заявил глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

«Администрация президента Турции продолжит разоблачать методы черной пропаганды и дезинформации, используемые Израилем для этой цели», –– пообещал он.

Как отметил Алтун, борьба с дезинформацией на фоне попыток Израиля оккупировать сектор Газа станет вкладом в усилия по прекращению «резни и трагедии» в этой части Палестины.

«Какой бы метод ни использовали убийцы, чтобы скрыть свои смертоносные действия, мы будем отчетливо доводить информацию о них до сведения мировой общественности», –– подчеркнул глава Управления по связям Администрации президента Турции.

Он отметил, что его ведомство обеспечивает процесс координации деятельности СМИ в регионе и предоставляет правдивую картину о преступлениях Израиля против человечности на разных уровнях.

Алтун обратил внимание на то, что недавно Управление по связям Администрации президента Турции организовало встречу на тему «Борьба СМИ за правду в войне в Газе: насилие, дезинформация, цензура».

«Эти усилия отчетливо демонстрируют позицию Турции в отношении бесчеловечных действий Израиля и становятся голосом ни в чем неповинных людей в Газе», –– резюмировал Алтун.