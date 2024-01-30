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Кремль предостерег США от «ударов возмездия» по Ирану
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не приветствует шаги, которые могут ухудшить ситуацию на Ближнем Востоке. По его словам, в регионе и накопилось слишком много проблем
Кремль предостерег США от «ударов возмездия» по Ирану
Дмитрий Песков. / Photo: Reuters
30 января 2024 г.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не приветствует дискуссию об «ударе возмездия» США по иранским объектам в ответ на гибель военного персонала в Иордании.

«Мы не приветствуем какие-либо действия, которые ведут к дестабилизации ситуации в регионе, которые ведут к нагнетанию напряженности, тем более на фоне и без того избыточного конфликтного потенциала, который мы в регионе наблюдаем», — пояснил официальный представитель Владимира Путина.

«В целом уровень напряженности очень тревожный, сейчас время шагов по деэскалации напряженности. Это единственное, что может помочь нам предотвратить дальнейшее расползание конфликта, тем более ближневосточного, и хоть как-то выйти на деконфликтинг и на деэскалацию. Сейчас это для нас чрезвычайно важно», — резюмировал Песков.

Как сообщал ранее TRT на русском, в результате нападения на базу США на территории Иордании погибли трое американских военных, свыше 30 получили ранения. Администрация президента Джо Байдена обвинила в случившемся Тегеран.

Несмотря на то, что официальные лица Ирана отрицают свою причастность к ситуации вокруг обстрела базы в Иордании, члены Конгресса США потребовали от главы Белого дома выработку жесткого ответа, в том числе вступление в прямую конфронтацию с Тегераном.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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