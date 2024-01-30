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Британия может признать Палестину
Великобритания рассмотрит возможность признания Палестины в рамках усилий по достижению «необратимого» мирного урегулирования. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон
Британия может признать Палестину
Дэвид Кэмерон. / Photo: Reuters
30 января 2024 г.

Лондон готов инициировать дискуссию о признании палестинской государственности. Об этом проинформировал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

«Мы должны начать определять, как будет выглядеть палестинское государство: что оно будет включать, как оно будет работать, –– заявил шеф британской дипломатии на приеме в Вестминстере. –– Это может быть одним из факторов, которые помогут сделать этот процесс необратимым».

Он добавил: «По мере того, как это произойдет, мы с союзниками будем рассматривать вопрос признания Палестинского Государства, в том числе в ООН».

В то же время Кэмерон повторил свой призыв к Израилю открыть каналы гуманитарной помощи для мирного населения сектора Газа.

Историческое заявление британского министра стало увертюрой к началу его четвертого визита на Ближний Восток в качестве министра иностранных дел.

Комментируя высказывания главы МИД Британии, глава палестинской дипломатической миссии в Соединенном Королевстве Хусам Зомлот написал в соцсети X (ранее известна как Twitter): «Это историческое событие. Впервые министр иностранных дел Великобритании рассматривает признание Государства Палестина на двусторонней основе и в ООН как вклад в мирное решение, а не как результат».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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