ПОЛИТИКА
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В Мальдивах депутаты подрались во время голосования парламента за кандидатов в министры
В Мальдивах члены Меджлиса (парламента) подрались во время голосования. Депутаты от Мальдивской демократической партии (МДП), которая является основной оппозицией в стране, не поддержали некоторых кандидатов в министры, предложенных президентом Мохамеда Муиззу, из-за чего между законодателями разгорелся конфликт, который перерос в столкновения. #Мальдивы #Мале #Меджлис #парламент #депутаты #драка
В Мальдивах депутаты подрались во время голосования парламента за кандидатов в министры / Others
30 января 2024 г.
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