В Мальдивах депутаты подрались во время голосования парламента за кандидатов в министры

В Мальдивах члены Меджлиса (парламента) подрались во время голосования. Депутаты от Мальдивской демократической партии (МДП), которая является основной оппозицией в стране, не поддержали некоторых кандидатов в министры, предложенных президентом Мохамеда Муиззу, из-за чего между законодателями разгорелся конфликт, который перерос в столкновения. #Мальдивы #Мале #Меджлис #парламент #депутаты #драка