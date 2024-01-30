ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Румыния попросила Турцию о совместном производстве дронов
Власти Румынии направили Турции запрос на совместное производство беспилотников Bayraktar. Об этом рассказал турецкий посол в Румынии Озгюр Кыванч Алтан
Румыния попросила Турцию о совместном производстве дронов
Турецкий посол в Румынии Озгюр Кыванч Алтан. / Photo: AA
30 января 2024 г.

Румыния заинтересована в совместном с Турцией производстве беспилотников Bayraktar. Об этом проинформировал турецкий посол в Румынии Озгюр Кыванч Алтан в разговоре с Anadolu.

«В 2023 году Румыния купила 18 единиц наших боевых БПЛА Bayraktar TB2. Их поставки продолжатся и в этом году, и в последующие годы. У Румынии есть запрос на совместное производство этой продукции», –– обратил внимание дипломат.

Как заметил Алтан, в военно-технической сфере существует несколько еще не завершенных тендеров и для производителей из Турции сотрудничество с румынскими копаниями является очень важным.

Посол в то же время обратил внимание на то, что 31 января в Бухарест прибывает глава МИД Турции Хакан Фидан. В повестку его визита войдут в том числе вопросы, связанные с оборонной промышленностью.

Алтан заявил, что в рамках работы по линии НАТО турецкая сторона «защищает воздушное пространство Румынии с помощью 4 самолетов F-16 и около 80 военнослужащих».

Как сообщал ранее TRT на русском, в 2023 году Минобороны Румынии подписало контракт с известным турецким производителем беспилотных летательных аппаратов Baykar Makina на покупку дронов Bayraktar TB2. Сумма контракта, по официальным данным, достигла $321 млн.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us