Румыния заинтересована в совместном с Турцией производстве беспилотников Bayraktar. Об этом проинформировал турецкий посол в Румынии Озгюр Кыванч Алтан в разговоре с Anadolu.

«В 2023 году Румыния купила 18 единиц наших боевых БПЛА Bayraktar TB2. Их поставки продолжатся и в этом году, и в последующие годы. У Румынии есть запрос на совместное производство этой продукции», –– обратил внимание дипломат.

Как заметил Алтан, в военно-технической сфере существует несколько еще не завершенных тендеров и для производителей из Турции сотрудничество с румынскими копаниями является очень важным.

Посол в то же время обратил внимание на то, что 31 января в Бухарест прибывает глава МИД Турции Хакан Фидан. В повестку его визита войдут в том числе вопросы, связанные с оборонной промышленностью.

Алтан заявил, что в рамках работы по линии НАТО турецкая сторона «защищает воздушное пространство Румынии с помощью 4 самолетов F-16 и около 80 военнослужащих».

Как сообщал ранее TRT на русском, в 2023 году Минобороны Румынии подписало контракт с известным турецким производителем беспилотных летательных аппаратов Baykar Makina на покупку дронов Bayraktar TB2. Сумма контракта, по официальным данным, достигла $321 млн.