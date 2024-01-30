Европейские страны должны быть готовы компенсировать Украине тот объем помощи, который на каком-то этапе могут со своей стороны ослабить США. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

«Мы должны так спланировать свои действия, чтобы, если США, сделав суверенный выбор, приостановят помощь или уменьшат ее, это не повлияло на ситуацию на месте, –– заметил французский лидер. –– Даже при наличии поддержки со стороны США Украина –– это прежде всего наша проблема».

По словам Макрона, члены ЕС на саммите в Брюсселе, который должен состояться 1 февраля, вместе с проблемами бюджета обязаны обсудить и вопросы экономической и военной помощи Украине.

«Наряду с бюджетом ЕС, нам предстоит принять решения о том, что мы должны продолжить поддержку Украины в экономическом, финансовом, военном планах, в сфере военного снаряжения и обучения», –– проинформировал президент Франции.

По его словам, сохранение линий помощи Киеву соответствует европейскому подходу, согласно которому «Россия не должна победить» на поле боя.