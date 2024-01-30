Несколько дней назад в популярных социальных сетях, таких как TikTok и X (бывший Twitter), завирусились эпизоды из документального фильма по рынку недвижимости в Мариуполе.

Напомним, что город был оккупирован Российской армией весной 2022 года в результате двух с половиной месяцев осады. Картина города напоминала постапокалиптические фильмы в духе нападения зомби. Дома и дороги сильно повреждены. Такая же участь постигла уже знаменитый металлургический завод «Азовсталь», служивший защитой военнослужащим Вооруженных Сил Украины. Город почти полностью разрушен.

И вот, после оккупации этих земель, россияне, судя по всему, начали активно заниматься новым строительством города. Однако это строительство сопровождает необычный, а вернее, довольно подлый бизнес, особенно учитывая статус аннексированной территории, — рынок недвижимости.

Вложиться в «разрушку»

Фильм «Шок-цены на квартиры в Мариуполе. Ипотека, новостройки и восстановление» вышел два месяца назад на ютуб канале проекта с парадоксальным названием «Мирные». Ведет канал российская журналистка Регина Орехова. Комментарии к видео были отключены.

Согласно описанию, канал рассказывает о людях, вынужденно оказавшихся под перекрестным огнем. «Одни уехали, другие остались. Что с ними происходит, как они выживают и о чем думают», — пишется на их страничке. Также там говорится: «Пока СМИ освещают события на передовой, мы говорим о жизни простых людей в зоне конфликта».

Последний год на канале разбираются темы, преимущественно связанные с городом, например «Морпорт Мариуполя. Затопленные корабли, бункеры и выжившие моряки», «Пляжи Мариуполя. Как отдыхают в городе, пережившем бои», «Как выжить с детьми в Мариуполе. Цены и зарплаты».

В самом начале фильма про недвижимость в городе ведущая говорит: «Как купить квартиру в Мариуполе? Выгоднее ли вложиться в “разрушку”, чтобы потом продать дороже, когда восстановят? Как здесь снять в аренду помещение для бизнеса, сколько это стоит? Какие квартиры предлагают на продажу и от чего зависит цена? Здесь разбитые здания соседствуют с новенькими и восстановленными. Рынок недвижимости очень нестандартный. Мы его подробно изучили и сейчас вам обо всем расскажем».

Первое, что приходит на ум при начале просмотра фильма, что это фейк или просто скетч какого-то комедийного шоу. Однако сюжет сразу стал проясняться. Действительно, всё как заявлено, так называемые риелторы продают полуразрушенные квартиры людей, бежавших из города.

Ведущая разговаривает с тремя местными «акулами» риелторского «бизнеса по-русски», которые показывают ей выставленные на продажу дома, в основном брошенные жильцами вместе со всеми личными вещами в период боевых действий.

Так, в первой части видео «бизнесвумен» демонстрирует жилье, пострадавшее от разрушений в результате обстрелов оккупационной армии. «Здесь надо смотреть не на последствия, которые пережила эта квартира, а на перспективу. Квартира имеет очень большую площадь, шикарную планировку. Если в нее вложить и привести ее в порядок, это бесценное вложение будет», — говорит она.

Имеются случаи предложений квартир в практически полууничтоженных зданиях. Но даже эти дома стоят недешево. И, как рассказывает одна из агентов, некоторые дома восстанавливаются российскими строительными компаниями, что существенно поднимает стоимость квартир. Судя по всему, в целом, бизнес идет на «ура», если верить комментарию риелтора: «Спрос очень большой, гораздо больше, чем предложение. Если квартира в плачевном состоянии по хорошей цене, уходит быстро».

Также упоминается, что большинство квартир приобретаются россиянами. В то же время местные жители сталкиваются с трудностями в покупке нового жилья, даже в ипотеку. Дело в том, что местным сложно получить одобрение от банков, так как большинство из них официально не трудоустроены в Мариуполе, где в принципе зарплаты несущественные.

Естественно, как и положено пропагандистскому материалу, присутствует напоминание о том, что все хорошо и даже лучше, чем раньше. «Мариуполь такого не помнит, чтобы у нас настолько стремительно разрастался город. Мариуполь развивается буквально на глазах. Происходит так, что мы сами не знаем, где завтра будет еще лучше, чем было, где из трущоб сделают элитный район. Потому что у нас небо голубое», — говорит риелтор.

Многие пользователи соцсетей отреагировали весьма однозначно, отметив, что воротил «недвижки» совершенно не беспокоит тот факт, что в домах остались личные вещи, а вместе с разрушенными стенами сломались и судьбы владельцев.

Некоторые также предположили, что это афера для своих же, россиян, потому что некоторые моменты не совсем объяснены, а именно: как это все работает, потому что нет света и воды — это одно, а когда нет стен и потолков — это другое. Хотя свет и вода — вопрос инфраструктуры, тоже непростой, учитывая, что в городе велись боевые действия. Кроме того, скорее всего, многие из этих домов не имеют документов на стены, которых тоже нет.

Параллели

Все это похоже на то, как еврейские оккупанты создают новые незаконные поселения в городах Палестины. Израильтяне захватывают палестинскую собственность и землю в оккупированных регионах, что является грубым нарушением международного права.

Мало того, что израильтяне вторглись в Газу и регулярно нападают на дома палестинцев на оккупированном Западном берегу реки Иордан, так они еще и занимаются активным строительством новых поселений.

В некоторых из захваченных израильтянами домов палестинцы жили поколениями. Поселившись в них, израильские оккупанты немедленно меняют двери, устанавливают защитные устройства на окнах и крышах.

Более того, Израиль, который несет ответственность за беспрецедентные массовые убийства и геноцид в Газе, также планирует строить дома на телах палестинских жертв.

Так, в прошлом месяце в сети появился рекламный ролик, в котором израильская компания по недвижимости продвигает строительство поселения для израильтян в секторе Газа, в районах, где в результате бомбардировок израильской армии дома палестинцев остались в руинах.

Предлагаемое жилищное строительство вызвало многочисленные вопросы о законности, не говоря уже об этичности строительства новых домов на земле, где стояли палестинские дома. Это вызвало резкую реакцию со стороны правозащитных групп, а также широкой общественности. Многие выразили обеспокоенность по поводу последствий такого проекта в сфере недвижимости в охваченном конфликтом районе.