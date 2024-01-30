Стороны обсудили сотрудничество в сфере искусственного интеллекта, совместную борьбу с наркотиками и дальнейшее налаживание диалога по военной линии. Помимо этого, подготавливалась почва для телефонного разговора между американским лидером Джозефом Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином. При этом их по традиции разделяет тайваньский вопрос, а также ближневосточная тематика. В частности, в Белом доме хотели, чтобы Китай помог повлиять на Иран, поддерживающий хуситов в Йемене, чтобы добиться от них прекращения атак на суда в Красном море.

Встреча конкурентов

Встреча министра иностранных дел Китая Ван И и советника по нацбезопасности США Джейка Салливана в Бангкоке в общей сложности продлилась 12 часов. По итогам переговоров каждая из сторон выпустила собственное заявление.

Стороны сошлись на том, что обсуждение вышло «продуктивным, откровенным и предметным». При этом в Пекине призвали «уважать основные интересы друг друга», искать точки соприкосновения и «относиться друг к другу как к равным».

В Вашингтоне отметили, что страны находятся в конкуренции, однако призвали «не скатываться к конфронтации или конфликту».

Позитивными договоренностями стали решения провести заседание двусторонней рабочей группы по борьбе с наркотиками, а также весной устроить двустороннее обсуждение, посвященное теме искусственного интеллекта.

Страны активно соревнуются в области передовых технологий, при этом в США осознают, что стремительное развитие искусственного интеллекта несет множество рисков, побороть которые будет невозможно без участия КНР.

Еще одной подвижкой на встрече в Таиланде стало решение провести весной встречу военных обоих государств в рамках подписанного в 1998 году Соглашения о морской военной связи, а также возобновить контакты между Министерствами обороны США и Китая.

Помимо этого, стороны решили продолжать диалог на высоком и высшем уровнях. В этом году с визитом в КНР ожидают госсекретаря США Энтони Блинкена, весной же должен состояться телефонный разговор американского президента Джозефа Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.

Большой объем вопросов

Впрочем, на переговорах по традиции поднимались и вопросы международной повестки. В частности, обсуждалась ситуация в Украине, в районе Южно-Китайского моря, на Корейском полуострове, а также на Ближнем Востоке. Не обошлось и без упоминания Тайваня, хотя в Пекине не раз давали понять, что это внутреннее дело Китая. В КНР остров считают отколовшейся провинцией, которая должна вернуться в состав страны, если потребуется, то и с помощью силы.

В Вашингтоне, с одной стороны, неоднократно подчеркивали, что США придерживаются «принципа «одного Китая» и не признают независимость Тайваня, но с другой — выступают против угроз КНР вернуть остров силой и оказывают ему военную поддержку.

В январе на острове прошли выборы нового главы администрации Тайваня. К большому сожалению Пекина, победил на них кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии, действующий вице-президент Лай Циндэ, которого на материке давно называют «опасным сепаратистом», «зачинщиком опасной войны в Тайваньском проливе».

После своей победы он пообещал защищать остров в случае военной агрессии со стороны Китая, но при этом выразил готовность сохранять статус-кво и продолжать диалог с Пекином, «исходя из уважения и взаимности».

Желая подтвердить, что несмотря на результаты недавнего голосования на острове, Тайвань по-прежнему принадлежит Китаю, Пекин направил к острову свыше 30 военных самолетов и группу кораблей. В результате западные СМИ принялись активно обсуждать тему, не готовится ли Китай силой воссоединить материковую часть с островом и будет ли Вашингтон в таком случае защищать Тайвань.

Ван И посоветовал США поддержать мирное воссоединение Китая, а Салливан в свою очередь — не предпринимать провокационных действий, пока Тайбэй готовится к инаугурации Лая Циндэ, которая состоится в мае. The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников писала, что Пекин, как считают в Вашингтоне и Тайбэе, может активизировать военные маневры перед инаугурацией нового тайваньского лидера.

Использовать «рычаги влияния»

Большая часть времени была посвящена обсуждению ситуации на Ближнем Востоке. В США не раз отмечали, что КНР — одно из немногих государств, имеющих влияние на Иран, а значит и на подконтрольную ему группировку хуситов.

На встрече с Ван И Салливан попросил его использовать «рычаги влияния», которые есть у Пекина, и помочь в прекращении атак йеменских хуситов на торговые суда, которые идут через Красное море.

На днях китайские власти раскритиковали военные удары Вашингтона и Лондона по позициям хуситов. Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь подчеркнул, что происходящее в Красном море — результат «побочных эффектов происходящего в секторе Газа», поэтому для нормализации ситуации на Ближнем Востоке в первую очередь необходимо прекратить огонь в секторе Газа.

«Мы полагаем, что Совет Безопасности ООН никогда не давал разрешения на применение силы против Йемена, суверенитет и территориальная целостность Йемена и других прибрежных государств Красного моря необходимо искренне уважать», — подытожил китайский дипломат.

Впоследствии агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники сообщило, что китайские высокопоставленные чиновники попросили своих иранских коллег посодействовать в сдерживании нападений хуситов на корабли в Красном море.

В публикации, в частности, сообщалось, что власти Ирана рискуют ухудшить деловые отношения с Китаем.

Отмечалось, что на недавних встречах в Пекине и Тегеране обсуждались атаки хуситов и влияние этого на китайско-иранскую торговлю. Нападения на суда в Красном море увеличили стоимость судоходства и страхования. Однако китайская сторона не делала заявлений о нарушениях деловых отношений с Тегераном официально.

«Китай — искренний друг ближневосточных стран и привержен делу содействия региональной безопасности и стабильности, а также стремлению к общему развитию и процветанию», — пояснили в МИД КНР. Отмечалось также, что Пекин «твердо поддерживает страны региона в укреплении их стратегической независимости».

Несмотря на это, 14 января министр иностранных дел Китая Ван И призвал прекратить нападения на гражданские суда в Красном море. Впрочем, ни Иран, ни хуситов он в своей речи не упоминал. Через пять дней член политбюро движения «Ансаруллах» Мухаммад аль-Бухейти заявил, что хуситы готовы дать безопасный проход судам всех государств, кроме Израиля. В частности, он подчеркнул гарантии безопасности для судов Китая.

Не в интересах Пекина

Востоковед, публицист Андрей Онтиков в беседе с TRT на русском отметил, что за желанием хуситов атаковать суда, направляющиеся в Израиль, стоит нечто большее. Он отметил, что после начала войны в секторе Газа было приостановлено примирение между Эр-Риядом и Тель-Авивом.

«Планировалось, что это соглашение станет неотъемлемой частью нового торгового коридора из Индии через Саудовскую Аравию, Израиль и далее в Европу. При этом рядом с Йеменом находится Баб-эль-Мандебский пролив, где проиранские хуситы атакуют корабли. Таким образом, транспортный коридор из Индии, который так лоббируют американцы, оказался поставлен на паузу, коридор через Суэцкий канал также работает нестабильно», — отметил политолог.

Эксперт подчеркнул, что для доставки товаров в Европу из Азии появляется альтернатива в качестве проекта «Один пояс, один путь». «Таким образом есть варианты: либо идти в обход Африки, увеличивая стоимость страховки, сроки поставки, другие издержки, либо работать над формированием коридора "Один пояс, один путь"», — добавил аналитик.

Специалист отметил, что американцы хотят помешать монополизации рынка поставки товаров в Европу из Азии со стороны КНР. США хотят нормальной работы Суэцкого канала и появления коридора из Индии в Европу.

«Но Китаю это не нужно, ведь эти коридоры — прямые конкуренты «Пояса и Пути». К тому же по другую сторону от Баб-эль-Мандебского пролива находится Джибути, где размещена военно-морская база КНР. Так что по одну сторону китайцы, по другую — проиранские хуситы», — резюмировал Онтиков.