Уполномоченный правительства Германии по делам востока страны Карстен Шнайдер сообщил, что у официального Берлина не осталось денег для поддержки обычного населения.

«Если говорить честно о финансовой ситуации, то у нас не осталось денег, –– отметил он в интервью телеканалу ARD. –– Правительство потратило 800 млрд евро на выделение помощи гражданам во время пандемии COVID-19 и субсидий для компенсации роста цен на газ и электричество, поэтому у государства нет денег на дальнейшую поддержку».

Экономика в Германии долгое время переживает серьезный кризис. Национальный ВВП упал в 2023 году по сравнению с предыдущим на 0,3%. Специалисты Федерального статистического ведомства Германии заявили по итогам прошлого года о снижении покупательной способности обычных граждан вследствие роста потребительских цен.

В начале декабря канцлер Олаф Шольц отметил, что формирование бюджета на очередной год представляет собой очень сложную задачу. Тем не менее, он попытался заверить, что сокращения социальных гарантий со стороны властей не последует.

Согласно декабрьским данным опроса социологической службы YouGov, большинство жителей ФРГ (74%) считают, что Шольц слабо справляется с возложенными на него обязанностями федерального канцлера.