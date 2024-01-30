Палестинец с убитыми младенцами на руках записал обращение к Байдену и Блинкену

Палестинец с телами погибших от израильской атаки детей на руках записал видеообращение к президенту США Джо Байдену и госсекретарю США Энтони Блинкену, а также к мусульманскому и арабскому сообществу.США, несмотря на решение Гаагского суда и осуждение ООН геноцида в Газе, продолжает поддерживать Израиль в его действиях в палестинском эксклаве. В результате израильских атак в Газе начиная с 7 октября 2023 погибли больше 26,5 тысяч палестинцев, из них около 11 тысяч детей. #Газа #Палестина #палестинцы #дети #атаки #Израиль #США #Байден #Блинкен