Правозащитник: Израиль использует голод как оружие

Израиль использует голод как оружие, чтобы изгнать палестинцев из сектора Газа и убить их, заявил глава Евро-Средиземноморской организации по правам человека (Euro-Mediterranean Human Rights Monitor) Рами Абду. По словам правозащитника, из-за сокращения количества грузовиков с гуманитарной помощью, въезжающих в регион, более половины жителей эксклава находятся на грани голодной смерти. #Газа #Палестина #палестинцы #голод #гуманитарнаяпомощь #Израиль