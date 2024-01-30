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Правозащитник: Израиль использует голод как оружие
Израиль использует голод как оружие, чтобы изгнать палестинцев из сектора Газа и убить их, заявил глава Евро-Средиземноморской организации по правам человека (Euro-Mediterranean Human Rights Monitor) Рами Абду. По словам правозащитника, из-за сокращения количества грузовиков с гуманитарной помощью, въезжающих в регион, более половины жителей эксклава находятся на грани голодной смерти. #Газа #Палестина #палестинцы #голод #гуманитарнаяпомощь #Израиль
Правозащитник: Израиль использует голод как оружие / Others
30 января 2024 г.
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