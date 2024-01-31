«Эта угроза со стороны США связана с тем, что йеменский народ отвергает геноцид и блокаду палестинцев в секторе Газа», — сказал он.

Представитель хуситов выразил уверенность в том, что подобные попытки США будут неудачными, и подчеркнул, что никакие действия врага не смогут отвлечь их народ от поддержки Газы.

Ранее хуситы объявили готовность к длительному противостоянию с США и Великобританией. Глава оборонного ведомства хуситов Мухаммед Насер Атифи подчеркнул, что они тщательно изучили меры противодействия в отношении этих стран и сейчас применяют стратегическое выжидание для предоставления ответа в подходящий момент.

Атифи добавил, что они готовы «превратить Красное и Аравийское море в огненное пространство», при этом обеспечивая безопасность для торговых судов, за исключением тех, которые направляются в Израиль или принадлежат Израилю, США или Великобритании.

В связи с этой напряженностью в регионе, основные компании по морским перевозкам решили изменить маршруты, чтобы избежать прибрежных зон Йемена. Данный морской маршрут обеспечивает 8% глобальных перевозок злаковых, 8% сжиженного природного газа и 12% нефти.