Раздуваемые украинским конфликтом продажи американского оружия за рубежом в 2023 году побили рекорды, достигнув ошеломляющей цифры в 238 млрд долларов, что на 81 млрд долларов, или на 56%, больше, чем в предыдущем 2022 году.

Главным клиентом стала Польша, стремящаяся стать самой мощной сухопутной силой Европы. Они приобрели вертолеты Apache, ракетные системы Himars и танки Abrams на общую сумму 25,75 млрд долларов. Германия, Чехия, Норвегия и другие европейские страны также увеличили расходы. В числе основных позиций — вертолеты Chinook, бронемашины Stryker и истребители F-35.

Столь высокий спрос вызван не только обострением напряженности на европейском континенте. Страны, прежде полагавшиеся на испытывающую теперь трудности российскую оборонную промышленность, все чаще обращаются к США. Администрация Байдена видит в этом благо для национальной безопасности и экономики страны. В среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит ракетный завод Lockheed Martin в Алабаме, желая подчеркнуть значение оборонной промышленности США для всего альянса.

При этом, накануне предстоящей предвыборной гонки в США в 2024 году многие американские законодатели, в особенности из числа республиканцев, все больше настаивают на прекращении прямой поддержки Украины, призывая сместить фокус на пересмотр иммиграционной политики США.