«Мы объявляем о приостановке наших боевых операций против оккупационных сил, чтобы не ставить в неловкое положение иракское правительство», — говорится в заявлении движения.

По информации Reuters, которое ссылается на анонимного иракского чиновника, решение «Катаиб Хезболла» было принято после интенсивных переговоров правительства Ирака с американскими официальными лицами и представителями вооруженного движения.

Данное решение, по данным источника, было принято с целью предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта после инцидента в Иордании.

В воскресенье, 28 января, на северо-востоке Иордании у границы с Сирией, беспилотник атаковал американскую военную базу «Tower 22». По оценкам Пентагона, более 40 американских солдат получили ранения. Власти США предполагают, что за атакой стоит движение «Катаиб Хезболла», которое по версии Вашингтона поддерживается властями Ирана.

Министр обороны США Ллойд Остин пригрозил ответом за атаку «в удобном месте, в удобное время».

Президент США Джо Байден заявил, что Иран несет ответственность за атаку. Он также отметил, что уже приняты меры для ответной реакции.

В ответ Иран опроверг обвинения со стороны США и Великобритании в поддержке организаций, обвиняемых в атаке. Представитель МИД Ирана Нассер Канаани заявил, что эти обвинения являются частью политической игры с целью искажения реальной ситуации в регионе.