Более десяти стран, включая США, временно прекратили выделение средств Ближневосточному агентству ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) после обвинений в причастности сотрудников агентства к операции ХАМАС 7 октября.

Представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер заявил, что необходимо сосредотачиваться на решении текущих проблем, таких как смерти и нехватка ресурсов, вместо того чтобы отвлекаться на дебаты о действиях агентства. Он подчеркнул, что более 27 000 смертей, особенно среди женщин и детей, уже произошли, а ситуация ухудшается из-за отсутствия доступа к чистой воде, пище и электроэнергии.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны восстановить свою поддержку БАПОР, чтобы обеспечить продолжение жизненно важных гуманитарных операций в регионе.

ХАМАС осудил начатую кампанию против ВОЗ и БАПОР и призвал ООН и международные организации не поддаваться «на угрозы и шантаж» Израиля, который, по убеждению представителей движения, «стремится всеми способами отрезать любые пути поддержки палестинского народа».

Движение указало на важность деятельности ВОЗ и БАПОР не только при оказании помощи палестинцам, но и при «документировании преступлений», которые совершаются израильскими силами в секторе Газа.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отверг любые обвинения Израиля о «сговоре» его организации с ХАМАС и подчеркнул, что такие заявления могут нанести вред ее сотрудникам.