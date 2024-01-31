Киев осуществил очередную атаку беспилотниками на нефтяное предприятие в глубине российских границ. Об этом сообщает французское информагентство AFP со ссылкой на источники в военной разведке Украины.

Ранее Киев наносил удары по российской энергетической инфраструктуре в качестве ответа на аналогичные атаки российских сил на территории Украины.

Последний удар географически отличается от большинства прежних тем, что он был нанесен по объекту, географически расположенному вблизи Санкт-Петербурга, что на сотни километров отдалено от основной линии фронта.

Хотя детали остаются неясными, сообщения предполагают, что беспилотник атаковал нефтехранилище, что привело к пожару и привело к действию зенитно-ракетные комплексы С-400.

Украинская военная разведка ГУР взяла на себя ответственность, заявив, что объект служил «военным целям».

Ранее в этом месяце Украина заявила о нападениях беспилотников на два других энергообъекта в Ленинградской области. Предположительно, с этими событиями был связан кратковременный перерыв в работе аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге.

Обе стороны конфликта все чаще используют боевые дроны, пытаясь нанести ущерб далеко за пределами привычных полей сражений. По мнению многих экспертов, военный конфликт знаменует собой технологический сдвиг в представлении о способах ведения войны.

*** 12:37

В ночь на среду над пригородом Санкт-Петербурга сбили беспилотный летательный аппарат. По информации из нескольких источников, беспилотник был уничтожен в районе Колпино с использованием зенитно-ракетного комплекса С-400

Ранее поступали сообщения, что жители нескольких районов города ночью слышали звуки взрывов, что подтверждено видеозаписями, опубликованными в петербургских телеграм-каналах.

Сбитый беспилотник упал на территорию завода «Невский мазут» в Петербурге, повредив несколько цистерн. По предварительным данным, цистерны оказались пустыми, и возникший пожар был быстро ликвидирован, не причинив вреда людям.

Согласно «Фонтанке», обломками беспилотника были повреждены припаркованные автомобили на территории «Невского мазута».

Инцидент привел к временному закрытию аэропорта Пулково почти на три часа.

Утром в среду власти Санкт-Петербурга сообщили о произошедшем инциденте на промышленной площадке города, в «зоне слива мазута».

На данный момент Минобороны России не предоставило комментариев относительно новой атаки беспилотника в Санкт-Петербурге.

Ещё один беспилотник самолётного типа был сбит в ночь на среду над Псковской областью, утверждают в российском Минобороны. В ведомстве обвинили в атаке украинских военных. Других подробностей в сообщении не приводится.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину российские регионы регулярно атакуются боевыми дронами. Минобороны России утверждает, что атаки проводятся со стороны Украины, в то время как Киев в большинстве случаев не комментирует эти заявления.