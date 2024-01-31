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Истребитель США разбился у берегов Кореи
Американский истребитель F-16 упал в воду у западного побережья Южной Кореи
Истребитель США разбился у берегов Кореи
F-16 / Фото: Reuters / Others
31 января 2024 г.

В районе западного побережья Южной Кореи, недалеко от города Кунсан, где находится совместно используемая американскими и южнокорейскими Военно-воздушными силами авиабаза, произошло крушение американского истребителя F-16.

По данным южнокорейского агентства Yonhap, инцидент произошел примерно в 8:40 по местному времени.

ВВС США подтвердили инцидент с истребителем F-16. Пилоту удалось выжить, сообщается в официальном заявлении.

«Во время выполнения полетного задания возникла чрезвычайная ситуация, в результате которой истребитель F-16 разбился сегодня», - говорится в сообщении ВВС США.

Этот инцидент является не первым подобным случаем падения американского истребителя вблизи этой авиабазы, ранее уже сообщалось о другом случае, когда пилот также спасся катапультированием во время тренировочного полета.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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