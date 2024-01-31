Пользователи в течение нескольких часов сталкивались с невозможностью доступа к сотням сайтов, мобильных приложений и сервисов в доменной зоне .RU. Среди них были такие популярные сервисы, как Яндекс, Сбербанк, ВКонтакте, Ozon, а также портал Госуслуги.

Жалобы поступали не только из различных регионов страны, но и от пользователей, находящихся за границей.

Минцифры России заявило, что причиной сбоя стала техническая проблема, связанная с расширением протокола DNS. Это расширение обеспечивает защиту в доменной зоне .RU от подмены IP-адресов в результате кибератак.

Несмотря на объяснение о технической неисправности, некоторые эксперты предполагают, что произошедший сбой может быть связан с планами российских властей перевести всех пользователей страны на национальный сервер DNS.

Также стоит отметить, что в конце января в нескольких регионах Дальнего Востока возникли проблемы с работой мессенджеров Telegram и WhatsApp. В Якутии проблемы со связью продолжались более четырех дней, совпадая с периодом протестов, связанных с убийством местного жителя. Связь была восстановлена только 27 января.

Кроме того, в январе власти нескольких регионов, включая Псковскую, Новгородскую и Ленинградскую области, объявили об отключении мобильного интернета LTE в ночное время в течение нескольких дней, объясняя это техническими работами. Однако некоторые источники связывают эту меру с настройкой оборудования для антидроновой и противовоздушной обороны. В это время президент России Владимир Путин отмечал 80-летие снятия блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге.