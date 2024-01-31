В связи с этим знаменательным юбилеем руководитель Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун написал статью для Die Presse, одной из ведущих австрийских газет.

В статье под названием «Наследие века: Отношения между Турцией и Австрией» Алтун написал: «Мы отмечаем почетный юбилей Договора о дружбе, который стал историческим мостом между Турцией и Австрией».

Алтун подчеркнул историческую важность этого договора как символа глубоких связей между двумя нациями. На протяжении века договор способствовал укреплению не только сильных политических отношений, но и взаимопониманию и сотрудничеству между турецким и австрийским народами.

Благодаря визитам на высоком уровне и стратегическим обсуждениям политические связи между двумя странами стали ещё крепче, что позволило им совместно действовать на международной арене и согласовывать позиции по различным вопросам.

Алтун отметил, что значительные инвестиции Австрии в экономику Турции способствовали тому, что она стала одной из ведущих стран. Объем торговли между странами достиг четырех миллиардов долларов.

Он выразил оптимизм относительно того, что этот показатель может превысить пять миллиардов, опираясь на стратегию, разработанную президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он также затронул вопросы значительного прогресса в областях культурного, художественного и туристического сотрудничества, подчеркнув уникальный характер этих отношений в контексте современных глобальных реалий. Касаясь прав человека и достоинства, Алтун подчеркнул приверженность Турции универсальным ценностям, особенно в вопросах активного поиска мирных решений и поддержки двустороннего урегулирования в контексте кризиса в Газе.

Статья также отмечает, что Турция играет активную роль как на внутреннем, так и на региональном и международном уровнях, демонстрируя подход страны к кризису в России и Украине. Благодаря своему стратегическому положению и членству в НАТО, Турция сыграла ключевую роль в этом вопросе.

Руководитель по коммуникациям выразил уверенность в дальнейшем укреплении отношений между Турцией и Австрией, видя в этом возможность для Турции продолжать играть роль решительного защитника мирового мира, стабильности и сотрудничества. Он выразил надежду на дальнейшее развитие дружбы и сотрудничества между двумя странами, преодолев 100-летний рубеж.