Законопроект перечисляет несколько статей, включающих «фейки про российскую армию», дезертирство, неисполнение приказа и участие в нежелательной организации. Многие из этих статей были внесены в Уголовный кодекс или ужесточены после событий, связанных с российским вторжением в Украину.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, принятое решение «позволит наказывать тех, кто ведёт деятельность против своей страны, — лишать этих негодяев почётных званий, а также конфисковывать их имущество, деньги и иные ценности».

Внесенный в Госдуму на прошлой неделе законопроект резко расширяет список преступлений, за которые может быть применена конфискация денег, ценностей и другого имущества. Теперь эта мера применима к «военным фейкам» и призывам к «антигосударственной» деятельности.

За деятельность, направленную «против безопасности Российской Федерации», можно будет изымать деньги и имущество, используемые или предназначенные для совершения преступлений.

Новый законопроект также дает возможность лишать государственных званий и наград за призывы к экстремизму, введению санкций, пропаганду нацистской символики, участие в деятельности нежелательных организаций и реабилитацию нацизма.

Теперь законопроект должен утвердить Совет Федерации и подписать президент России.