ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
В России будут лишать имущества за «фейки»
Государственная Дума одобрила вторым и третьим чтениями законопроект о конфискации имущества у лиц, осужденных по нескольким статьям, включая «распространение фейков о российской армии». Решение было принято единогласно
В России будут лишать имущества за «фейки»
Photo: Reuters / Reuters
31 января 2024 г.

Законопроект перечисляет несколько статей, включающих «фейки про российскую армию», дезертирство, неисполнение приказа и участие в нежелательной организации. Многие из этих статей были внесены в Уголовный кодекс или ужесточены после событий, связанных с российским вторжением в Украину.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, принятое решение «позволит наказывать тех, кто ведёт деятельность против своей страны, — лишать этих негодяев почётных званий, а также конфисковывать их имущество, деньги и иные ценности».

Внесенный в Госдуму на прошлой неделе законопроект резко расширяет список преступлений, за которые может быть применена конфискация денег, ценностей и другого имущества. Теперь эта мера применима к «военным фейкам» и призывам к «антигосударственной» деятельности.

За деятельность, направленную «против безопасности Российской Федерации», можно будет изымать деньги и имущество, используемые или предназначенные для совершения преступлений.

Новый законопроект также дает возможность лишать государственных званий и наград за призывы к экстремизму, введению санкций, пропаганду нацистской символики, участие в деятельности нежелательных организаций и реабилитацию нацизма.

Теперь законопроект должен утвердить Совет Федерации и подписать президент России.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us