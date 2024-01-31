Пакистанский суд вынес решение о приговоре бывшему премьер-министру страны, лидеру оппозиционной партии «Движение за справедливость» (PTI) Имрану Хану и его супруге Бушре Биби к 14 годам тюремного заключения.

Как сообщают местные СМИ, Хан был признан виновным в неправомерном сокрытии и последующей продаже подарков, полученных им в период своего пребывания на посту главы правительства. Суд также вынес решение об отстранении Хана от политической деятельности на 10 лет.

Стоит отметить, что в Пакистане 8 февраля запланированы выборы в Национальное собрание (нижняя палата парламента) и провинциальные законодательные органы страны.

Как ранее писал «ТРТ на русском», всего день назад Имран Хан и бывший министр иностранных дел Шах Махмуд Курейши были осуждены к 10 годам тюремного заключения за «разглашение государственной тайны».

В августе 2022 года правительство под руководством Шахбаза Шарифа обратилось в Избирательную комиссию с жалобой на Имрана Хана.

По пакистанскому законодательству, высокопоставленные государственные чиновники обязаны декларировать подарки от иностранных деятелей через специальный отдел «Тошахана». Однако, согласно обвинению, Хан не сообщал о подарках, преподнесенных ему во время его правления. По утверждениям правительства, Хан получил 52 подарка и продал большинство из них. Общая рыночная стоимость подарков оценивается примерно в 641 тыс. долларов.

Имран Хан был арестован 5 августа 2023 года после выдачи ордера на его задержание. Суд Исламабада признал экс-премьера виновным в коррупции, приговорив его к трехлетнему тюремному заключению и штрафу в размере 100 тыс. рупий.

29 августа 2023 года суд временно приостановил приговор о трехлетнем заключении Хана, освободив его под залог. Однако уже на следующий день, 30 августа, судья Абул Хаснат Зулькарнейн по требованию прокуратуры продлил срок содержания под стражей Хана по обвинению в «разглашении государственной тайны». Курейши, задержанный 19 августа в своем доме в Исламабаде, также находится под стражей по аналогичному обвинению.