По его заявлению, он и его команда предоставили 105 тыс. подписей, что является максимально допустимым количеством. Теперь эти подписи будут подвергнуты проверке со стороны ЦИК.

Согласно установленной процедуре, после визуальной проверки листов будет случайным образом отобрано 60 тыс. подписей. Если менее 5% из них окажутся недействительными, то кандидату Надеждину будет предоставлена регистрация. В случае, если сомнительных подписей окажется больше, еще 30 тыс. подписей пройдут аналогичную проверку.

Борис Надеждин является представителем партии «Гражданская инициатива» и занимает антивоенную позицию, публично выражая несогласие с политикой Владимира Путина, который стремится к пятому президентскому сроку. В настоящее время Надеждину 60 лет, и свою политическую карьеру он начал в 1990-е годы. Кроме того, он был депутатом Госдумы от партии «Союз правых сил».

Тем временем кандидат от РПСС Андрей Богданов объявил о своем решении сняться с выборов сразу после представления своих подписей в ЦИК. Он пояснил это обнаружением незакрытого зарубежного счета. Также о своем снятии ранее сообщили Ирина Свиридова от «Демократической партии» и Сергей Бабурин от «Российского общенародного союза».

На данный момент в борьбе за пост президента России участвуют восемь человек.