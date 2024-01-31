Во время совместной пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Румынии Люминицей Одобеску в Бухаресте глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что мир не может и не должен оставаться безмолвным перед лицом трагедии, при которой два миллиона человек оставлены на произвол судьбы под постоянными бомбардировками, страдая от голода и эпидемий.

Помимо этого, Фидан подчеркнул, что Турция продолжает строго и неукоснительно соблюдать Конвенцию Монтрё о проливах. «Мы продолжаем и будем дальше неукоснительно соблюдать в полном объеме Конвенцию Монтрё. Я уже говорил вчера в Софии, повторю сегодня: ни о каком ее пересмотре не может быть речи, даже думать об обратном не стоит», — сказал глава турецкого МИД.

Министр также отметил, что «Конвенция Монтрё продолжает играть роль гаранта безопасности в регионе».

В ходе встречи с румынским коллегой Фидан обсудил последние события на Балканах и текущую ситуацию на Ближнем Востоке. Министр призвал мировое сообщество к активным действиям в отношении трагедии в Газе.

В ходе совместной встречи с румынским коллегой министр иностранных дел Фидан выразил тревогу по поводу обострения обстановки в секторе Газа. Он осудил проявления насилия, происходящие там, и подчеркнул опасность, связанную с этими событиями. Фидан призвал Израиль учитывать решения Международного суда ООН и предпринять необходимые меры для немедленного прекращения военных действий.

Министр акцентировал внимание на продолжающихся военных действиях Израиля в заблокированном секторе Газа. Он выразил озабоченность по поводу гуманитарной ситуации в регионе, подчеркнув, что население, пострадавшее от бомбардировок, сталкивается с серьёзными проблемами, включая голод и риск распространения эпидемических заболеваний.

«Мы не можем и не должны оставаться безмолвными, наблюдая за тем, как два миллиона людей подвергаются гибели под бомбежками, испытывая голод и эпидемии. Я призываю мировое сообщество к активным действиям для предотвращения этой катастрофы», — заключил Фидан.