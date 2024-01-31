В настоящее время годовой ВВП страны оценивается в $3,7 трлн, и Индия занимает пятое место в мировом экономическом рейтинге, уступая только США, Китаю, Японии и Германии. Эксперты Goldman Sachs предвидят, что к 2075 году Индия может подняться на второе место после Китая, обойдя США.

Отчет Минфина прогнозирует рост индийской экономики не менее чем на 7% в 2024 финансовом году, и такой же рост в 2025. Главный правительственный советник по экономическим вопросам Ананта Нагесваран указывает на сильный внутренний спрос, вызванный реформами и другими мерами, предпринятыми правительством в последние десятилетия.

Цель правительства заключается в трансформации страны в развитую экономику к 2047 году, подчеркивает советник.

Индийские акции переживают бум благодаря быстрому увеличению количества частных инвестиций и высоким корпоративным доходам. Страна стала привлекательной для инвесторов благодаря стабильной политической системе и экономике, ориентированной на потребление.

«У страны есть все необходимые составляющие для дальнейшего ускорения роста», — заявил директор по инвестициям с в Мумбаи Ашиша Гупты.

Рост индийских акций совпал с падением рынка в Китае. Причиной послужили жесткие антиковидные ограничения, кризис в секторе недвижимости и глобальная политическая напряженность.