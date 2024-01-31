Согласно сообщению, Украине были возвращены 195 военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ), в то время как из украинского плена были освобождены 195 российских военнослужащих. Вероятно, ведомство указало только число военных.

Президент Украины Владимир Зеленский поделился в телеграм-канале, что в результате обмена домой вернулись 207 человек, среди которых самому старшему — 61 год, а самому младшему — 20 лет. Как минимум 36 из освобожденных военнопленных имеют ранения или серьезные заболевания.

Процесс обмена военнопленными был первоначально запланирован на среду, 24 января. Однако в тот день в районе села Яблоново Корочанского района Белгородской области произошло крушение военно-транспортного самолета Ил-76. Министерство обороны России утверждает, что на борту находились 65 военнопленных ВСУ, предназначенных для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Российский МИД охарактеризовало крушение как «теракт», заявив, что удар по самолету был нанесен украинской стороной с использованием зенитных ракет из Харьковской области.

В ответ на это в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что российская сторона не предоставила достаточной информации о том, каким образом будут доставлены украинские военнопленные к месту обмена. Ведомство также предположило, что крушение могло быть спланированной провокацией со стороны РФ.

Украинский координационный штаб по обращению с военнопленными ранее подтвердил, что 65 военнопленных, перечисленных в российском списке, должны были быть обменяны 24 января. Тем не менее, представители штаба подчеркнули, что они не располагают достоверной информацией относительно наличия военнопленных на борту потерпевшего крушение Ил-76.