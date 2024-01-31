Во вторник компании, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта, пережили ощутимую потерю в 190 млрд долларов в рыночной стоимости после отчетов Alphabet и Microsoft.

Технологические гиганты представили неоднозначные результаты своей прибыли: завышенные ожидания инвесторов, вызванные недавним рекордным ростом акций в области ИИ и обещаниями компаний внедрить технологию в корпоративный софт, столкнулись с реалиями жесткой конкуренции, требующими высоких расходов. Alphabet, компания-владелец Google, потерпела наибольшие убытки.

Доходы от рекламы оказались неудовлетворительными, а огромные расходы на центры обработки данных, которые питают разработку искусственного интеллекта, привели к падению акций компании на 5,6%.

Даже высокие показатели Google Cloud, подстегнутые интересом к ИИ, не смогли в достаточной мере компенсировать потери. Аналитики подвели итог: «Успехи в области ИИ достаются немалой ценой».

Компания Microsoft, несмотря на превышение прогнозов по выручке, также потерпела убытки. Ее акции упали на 0,7% после того, как ранее достигли рекордных значений. Облачные сервисы компании и приложения операционной системы Windows, работающие на основе искусственного интеллекта, привлекли клиентов, в результате чего ее рыночная стоимость превысила 3 трлн долларов, и все же инвесторы перешли к более осторожным решениям.

Падение рынка затронуло не только гигантов. Производитель чипов AMD, несмотря на оптимистичные прогнозы относительно процессоров с внедренными ИИ-технологиями, не оправдал ожиданий по доходам за первый квартал, в результате чего его акции упали на 6%. Акции компаний Nvidia и Super Micro Computer, пытавшихся оседлать волну бума ИИ, также снизились.

Хотя потенциал технологии остается огромным, путь к успеху, как предрекают эксперты, будет тернистым — требующим значительных инвестиций и готовности к жесткой конкуренции. Тем не менее, инвесторы не оставляют надежд на раскрытие этого потенциала и внимательно следят за успехами технологических гигантов.