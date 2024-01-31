КУЛЬТУРА
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Британия запрещает бич молодежи
Риши Сунак объявил о запрете продажи одноразовых вейпов  на фоне их растущей популярности среди подростков
Британия запрещает бич молодежи
Фото: Reuters / Others
31 января 2024 г.

Популярность вейпов — испарителей никотиновых и безникотиновых смесей — среди несовершеннолетних в Великобритании набирает обороты, что побудило правительство ввести ограничения на продажу их одноразовых экземпляров. Ссылаясь на риски для здоровья и привлекательность для подростков, правительство запрещает их продажу и вводит более строгие правила для прочих вейп-продуктов.

«Долгосрочное воздействие вейпинга неизвестно, а никотин вызывает сильное привыкание», — отметил премьер-министр Риши Сунак. В то время как взрослые курильщики все еще смогут приобретать вейп-наборы, модные среди подростков и более доступные по цене одноразовые устройства будут изъяты из продажи.

Статистика показывает тревожную картину: число детей и подростков, когда-либо пробовавших вейпинг, выросло на 50% за год и почти девятикратно увеличилось число несовершеннолетних, использующих вейп регулярно в течение последних двух лет.

Такой запрет не эксклюзивен для Великобритании: Австралия и Франция уже приняли аналогичные меры, Ирландия и Германия готовятся к подобному шагу, а Всемирная организация здравоохранения призывает ввести ограничения на ароматизированные вейпы и содержание никотина на глобальном уровне. Экологические проблемы, связанные с миллионами еженедельно выбрасываемых вейпов, также почеркиваются как немаловажный фактор.

Запрет, который ожидается к концу текущего или началу 2025 года, последует за предложенным законом, запрещающим продажу табака всем, кто родился после 2009 года. Таким образом страна хочет реализовать свою программу по защите здоровья молодежи и воспитанию «поколения, свободного от курения».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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