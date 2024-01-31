Международный валютный фонд повысил прогноз роста экономики Турции в 2024 году 3 до 3,1 процента. На следующий год ожидается рост на 3,2 процента. В прошлом году МВФ предсказывал, что турецкая экономика вырастет на 3 процента в 2024 году и на 3,2 процента в 2025 году.

МВФ также повысил прогноз роста и всей мировой экономики с 2,9 до 3,1 процента на 2024 год. Предварительный прогноз на следующий 2025 год отмечен ростом на 3,2 процента. Такое повышение обусловлено более высокой, чем ожидалось прежде, устойчивостью экономики США, ряда крупных развивающихся экономик, а также финансовой поддержкой Китая.

Эти показатели выше, чем в предшествовавшем прогнозе, однако ниже среднего исторического уровня. По мнению МВФ, риски для глобальной экономики, потенциально препятствовавших росту, стабилизировались.

Глобальная базовая инфляция, как ожидается, снизится до 5,8 процента в 2024 году и 4,4 процента в 2025 году. Несмотря на проблемы с предложением и ограничительную денежно-кредитную политику, ожидается снижение инфляции в большинстве регионов мира, благодаря чему, вкупе со стабильным ростом вероятность «жесткой посадки» (завершения периода инфляции, сопровождающееся спадом) в мировой экономике также снизилась.

Однако остаются некоторые факторы риска, которые могут негативно повлиять на рост мировой экономики: дальнейшее повышение цен на сырьевые товары в результате геополитических потрясений, усугубление проблем в секторе недвижимости Китая и возврат к повышению налогов и сокращению расходов.