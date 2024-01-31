Темпы эскалации напряженности между Ираном и США продолжают расти. В понедельник командующий Революционной гвардии Ирана генерал Хосейн Салами заявил: «Враги развязали против народа Ирана экономическую и психологическую войну и угрожают его безопасности. Сегодня в выступлениях американских официальных лиц мы слышим угрозы. Знайте, что мы не оставим ни одну угрозу без ответа».

Салами не уточнил, каким образом Иран будет отвечать США. Однако его заявление свидетельствует о готовности Тегерана к конфронтации.

Напряженность между Ираном и США возросла после атаки беспилотника на военную базу Tower 22 в районе Эт-Танф на сирийско-иорданской границе, в результате которой погибли 3 американских военнослужащих и еще 40 были ранены.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за удар на Тегеран, заявив, что «Иран продолжает дестабилизировать регион, поддерживая террористов, атакующих суда в Красном море». Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи раскритиковал заявления Столтенберга.

Президент США Джо Байден заявил, что определился с ответными шагами на удар по американской военной базе. Газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что среди разработанных по распоряжению Байдена встречных мер, которые, скорее всего, примут в ближайшие дни, рассматривается удар по иранским военным объектам в Ираке и Сирии.

Сообщается также, что американский лидер не считает необходимым наносить прямой удар по территории Ирана, так как разрастание конфликта на Ближнем Востоке может бросить тень на его перспективы переизбрания в качестве президента США.

Однако, отмечают комментаторы, даже если США ограничатся нанесением ударов по иранским военнослужащим в Ираке и Сирии, это уже может привести к эскалации конфликта и даже к войне.