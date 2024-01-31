Будущее войны в Украине зависит от продолжения американской поддержки, убежден директор ЦРУ Уильям Бернс. Он рисует мрачную картину одержимости Путина контролем над Украиной и тяжелых последствий отказа от помощи Киеву для западных стран.

Бернс видит в стойкости Украины ключевое оружие, направленное на ослабление России, отмечая существенный ущерб, уже нанесенный ее армии. Об этом всем директор ЦРУ предупреждает в статье для Foreign Affairs.

«Поддержка Украины — это не просто помощь слабой стороне, это ослабление давнего соперника США», — отмечает Бернс, подчеркивая скромную цену этой поддержки по сравнению со значительностью геополитических выгод, включающих как сдерживание китайской агрессии, так демонстрацию солидарности Запада.

Отступление от этих позиций сегодня, по мнению Бернса, было бы колоссальной ошибкой сродни самоубийству. Американское лидерство в украинском конфликте, утверждает глава ЦРУ, поставило бы под сомнение пекинское представление о закате США.

Помимо военного снабжения и финансирования, Бернс подчеркивает жизненно важную роль сбора разведывательной информации. Он отмечает постоянные усилия ЦРУ по вербовке российских агентов, признавая неизбывную актуальность человеческого фактора в шпионаже, несмотря на сегодняшнее развитие технологий.

В Конгрессе США существуют известные разнограсия по поводу будущего финансирования украинской обороны: некоторые республиканцы не уверены в целесообразности поддержки. Тем временем украинская армия сталкивается с застоем на фронте и сокращением боеприпасов. Решение Зеленского сменить руководство армии, считают аналитики, может свидетельствовать об отчаянном стремлении переломить ход событий.