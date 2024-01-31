Вечером 29 января украинские СМИ со ссылкой на источники объявили: президент Украины Владимир Зеленский отправил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в отставку. Тема напряженности в отношениях между президентом и главкомом была одной из самых горячих в последние месяцы. Глава государства требовал результатов на фронте, в ответ генерал критиковал лидера страны за увольнение заподозренных в коррупции военкомов.

Неопределенность с отставкой Залужного продлилась несколько часов, после чего Минобороны опубликовало сообщение: «Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это неправда». Затем опровержение последовало и от пресс-секретаря президента Сергея Никифорова: «Точно нет. Президент не увольнял главкома».

Несмотря на то что официальные лица не подтвердили эту информацию, спокойствия это не добавило. В СМИ продолжают настаивать: Зеленский уволит главнокомандующего, но позже. Такого же мнения придерживаются украинские эксперты, опрошенные TRT на русском. Так, по словам политолога Владимира Фесенко, отставка генерала — вопрос времени.

Среди потенциальных кандидатов на место главнокомандующего ВСУ он назвал начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, командующего Сухопутными войсками ВС Украины Александра Сырского, а также заместителя Залужного генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка.

«Могут быть и другие кандидаты. Главное, чтобы потенциальный сменщик согласился на это. Думаю, когда найдут приемлемую форму перевода Залужного на новую должность, тогда и будет решен вопрос с тем, кто его заменит. Безусловно, для этого также необходима более определенная ситуация на фронте», — убежден эксперт.

Однако даже при желании уволить Залужного не так уж и просто, рассказал TRT на русском политолог Алексей Якубин. Для этого министр обороны должен подать прошение на имя президента, и только тогда глава государства может принять соответствующее решение.

«Судя по информации в СМИ, Зеленский хотел, чтобы главнокомандующий ВСУ сам написал рапорт об увольнении, но тот не согласился, — отмечает собеседник агентства. — Если отставка будет оформлена под другим предлогом, то это превратит Залужного из военного в политика, а этим в офисе президента Украины явно не заинтересованы. Но это не означает, что этот вопрос закрыт».

А был ли конфликт?

Есть версия, что никакого противостояния между президентом и главнокомандующим ВСУ не существуют. В реальности же все слухи о вероятном конфликте якобы распространяют союзники экс-президента страны Петра Порошенко, который пытается заручиться поддержкой населения, или даже российские спецслужбы.

Однако эксперты убеждены, эти теории беспочвенны: отношения между Залужным и Зеленским действительно напряженные. «Есть психологическая проблема в отношениях между президентом и главнокомандующим ВСУ. Президент недоволен ситуацией на фронте. Недоволен, как говорят разные источники, отсутствием предложения от Залужного, как улучшить эту ситуацию. А одновременно в офисе президента видят информационную активность самого Залужного в социальных сетях, что вызывает раздражение на фоне военных проблем», — поясняет Фесенко.

Еще за несколько месяцев до начала войны в Украине от этих слухов можно было отмахиваться, также считает Якубин: «И даже в офисе президента говорили о российских нарративах в этой истории. Сейчас, конечно, ни на какие нарративы это не спишешь. Напряжение между Зеленским и Залужным существует».

Одна из главных причин — высокая поддержка Залужного среди населения. Политолог отмечает, что армии сегодня доверяют больше, чем кому-либо: рейтинги доверия падают даже у церкви, а у военных — нет. Например, по данным последнего опроса группы «Рейтинг», уровень доверия к главкому ВСУ достигает 82%, а к президенту — 72%. А в случае, если бы они оба оказались во втором туре президентских выборов, то голоса между кандидатами разделились бы практически поровну.

В стране введено военное положение, а значит, и выборы не проходят. Но даже сам факт подобных обсуждений все больше склоняет на сторону главнокомандующего оппозиционно настроенную часть общества. «Сам же Залужный хранит молчание. Он не подтверждает и не опровергает информацию о своих политических амбициях. Что лишний раз заставляет в офисе президента убеждаться, что их опасения имеют под собой основания», — подчеркивает политолог.

Высокая популярность в обществе и армии — одна из форм страховки Залужного, считает Фесенко. Даже если Зеленский примет решение уволить генерала или перевести его на другую должность, то он рискует столкнуться с критикой и недовольством. Не исключено, что и слив информации о его отставке был организован командой самого Залужного, отмечает собеседник TRT на русском: «Это своего рода его форма самозащиты и намек, что уходить по-тихому он не собирается».