Всемирная организация здравоохранения рисует мрачную картину положения в Газе, отмечая, что население «умирает от голода» из-за серьезных ограничений на оказание гуманитарной помощи. Ситуация, усугубляемая отсутствием надлежащего питания и недостаточными жилищными условиями, вызывает угрозу массовых эпидемий, особенно среди детей.

Директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан подчеркивает безотлагательность борьбы с гуманитарным кризисом. «Население [Газы] стоит на грани», — заявил он, отметив ограниченные возможности для гуманитарного вмешательства. Доступ к жизненно важным ресурсам, таким как продукты питания и медикаменты, затруднен, а пополнение запасов постоянно под угрозой.

Тревогу вызывает не только отсутствие надлежащего питания: недоедание и скудное качество пищи вкупе с невозможностью зачастую укрыться от непогоды создают благоприятную почву для вспышек заболеваний.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус разделяет обеспокоенность своего коллеги. Он отмечает «чрезвычайные трудности», с которыми сталкивается система здравоохранения Газы, существенно ослабленная продолжающимся конфликтом. С более чем 100 000 жертвами и ограниченными ресурсами даже базовые медицинские услуги оказываются в дефиците. Жизненно важный медицинский комплекс «Насер», когда-то оснащенный каретами скорой помощи, теперь использует для перевозки пациентов ослиные тележки.

В то же время попытки доставить жизненно необходимые продукты питания сталкиваются с препятствиями, как это было продемонстрировано накануне сорванной израильскими войсками попыткой ВОЗ оказать помощь.