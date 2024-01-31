Китай сместил Японию с трона ведущего экспортера автомобилей. В условиях бурно развивающегося рынка электромобилей китайские автопроизводители в 2023 году отправили за границу 4,91 млн автомобилей, грузовиков и автобусов, превзойдя показатели Японии в 4,42 млн единиц почти на полмиллиона. Каждое третье экспортируемое из Китая транспортное средство — полностью электрическое. В то время как японские гиганты, такие как Toyota и Nissan, больше сосредоточены на гибридных технологиях, их китайские конкуренты, в числе которых BYD, активно внедряют электромобили, пользуясь не только высоким потребительским спросом, но и существенной государственной поддержкой. Возможно, это отличие оказалось решающим, и BYD даже обогнал Tesla в борьбе за первое место по мировым продажам электромобилей в последнем квартале 2023 года. Однако не стоит недооценивать масштабы японского производства — хотя их экспорт отстает от Китая, Япония может похвастаться значительными зарубежными производственными мощностями. В 2022 году Япония произвела за пределами своих границ почти 17 млн автомобилей, значительно превысив объем внутреннего выпуска. Кроме того, несмотря на новаторские достижения в области гибридных технологий, японские автопроизводители не остаются в стороне от гонки за первенство в области электромобилей. Toyota, например, имеет амбициозные планы продавать 3,5 млн электромобилей в год к 2030 году и активно исследует твердотельные аккумуляторы нового поколения, которые, согласно ожиданиям, будут более эффективны в работе. Быстрый рост китайского сектора электромобилей неизбежно вызывает в западных странах опасения по поводу недобросовестной конкуренции. Европейская комиссия в настоящее время расследует потенциальные государственные субсидии, предоставляемые китайским производителям электромобилей, рассматривая возможность введения импортных пошлин. Чтобы обойти подобные меры компания BYD и другие китайские автоконцерны все чаще создают производство за рубежом — например, строящийся в данный момент завод BYD в Бразилии стоимостью 600 млн долларов.