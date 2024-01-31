31 января отмечается 140 лет со дня рождения выдающегося политика и общественного деятеля Мамеда Эмина Расулзаде. Он выступил идейным вдохновителем нового независимого Азербайджана. Его концепция стала теоретической основой для становления современного государства.

С ранних лет Расулзаде проявлял интерес к политике. Он активно участвовал в деятельности нескольких оппозиционных партий и организаций, направленных против царского режима. Помимо этого, он также публиковал статьи в различных газетах и журналах, выражая свои политические взгляды и мнения.

А в 1909 году под давлением царского режима Расулзаде был вынужден эмигрировать, начав свой путь из Ирана и впоследствии поселившись в Турции.

В годы с 1917 по 1920 Расулзаде как лидер освободительной борьбы определял стратегические направления национального движения и лично руководил процессом формирования и установления Азербайджанской Демократической Республики.

28 мая 1918 года было объявлено о создании Азербайджанской Демократической Республики, которая стала первой республикой в мусульманском мире. Историческое значение этого события трудно переоценить, учитывая, что в то время существовало всего несколько независимых мусульманских государств, причем некоторые из них переживали свои последние дни.

4 июня 1918 года между Азербайджанской Демократической Республикой и Османским государством было подписано соглашение «О мире и дружбе», подпись под документом поставил Расулзаде.

Через несколько дней после этого он возглавил группу азербайджанских дипломатов, направившихся в Стамбул для участия в конференции, организованной в рамках сотрудничества между государствами Центральной Европы и новообразованными странами Кавказа.

Расулзаде некоторое время занимался политической деятельностью в Азербайджане. Однако после вторжения большевиков в Азербайджан политик был арестован и доставлен в Москву. А принадлежность к партии «Мусават» стала веским основанием для вынесения ему смертного приговора. Вмешательство Сталина способствовало пересмотру действий в отношении Расулзаде.

Согласно архивным материалам Расулзаде и Сталин были довольно хорошо знакомы. Тем не менее, несмотря на просьбы Сталина, Расулзаде отказался сотрудничать с советскими властями и покинул СССР.

Расулзаде некоторое время жил в странах Европы, где активно информировал мировое общество о факте оккупации Азербайджана советской властью.

Именно Расулзаде сформулировал слова, ставшие одним из символов независимого Азербайджана: «Знамя, поднятое однажды, никогда не падет!». Эту фразу он произнес 7 декабря 1918 года на заседании парламента, подтвердив тем самым непоколебимое стремление к независимости.

История и наследие Расулзаде имеют значение не только для Азербайджана, но и для Турции, где он провел существенную часть своей жизни, оставив след в сердцах людей.

С самого начала своей политической карьеры и до периода эмиграции, Расулзаде непреклонно продолжал борьбу за восстановление независимости Азербайджана.

Современные теоретики национализма, даже будучи представителями разных школ, сходятся во мнении, что концепция нации — это модерновый продукт. Образование наций обычно связывают с процессами преодоления феодальной раздробленности, происходившими на фоне и в результате индустриализации, урбанизации, формирования единого экономического пространства, а также, что, пожалуй, самое главное, создания общего языка.

Поэтому возвышение этносов в статус нации зависит от политической воли граждан, и именно ею и обладал Мамед Эмин Расулзаде.

Важность работы, проделанной политической элитой Азербайджана в формировании национальной государственности, подчеркивается тем обстоятельством, что в короткий срок они не только определили основные принципы национальной идентичности, но и начали процесс активного ее внедрения в общество. И здесь вклад Расулзаде имел решающее значение.

В 1947 году Мамед Эмин Расулзаде переехал в Турцию, где получил турецкое гражданство.

В Турции он продолжал активную деятельность, публиковал книги и устраивал конференции по вопросам независимости Азербайджана. А в 1949 году он основал в Анкаре «Азербайджанский культурный кружок».

Мамед Эмин Расулзаде скончался 6 марта 1955 года в Анкаре.

30 декабря прошлого года президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев распорядился о праздновании 140-летия Мамеда Эмина Расулзаде. Информация об этом размещена на официальном сайте президента республики.

«Мамед Эмин Расулзаде является одной из личностей, которым принадлежат большие заслуги на пути реализации идеала независимости в Азербайджане и возрождения строительства национального государства в кризисных геополитических условиях первых десятилетий ХХ века. Его идеология независимости брала истоки в стремлении к национальной свободе, укоренившемся в многовековой памяти родного народа. Яркое публицистическое, политическое, литературно-критическое и научное наследие Мамеда Эмина Расулзаде, ставшее летописью эпохи, занимает особое место в истории общественной мысли Азербайджана. На протяжении многих лет он и в эмиграции жил и боролся, мечтая о независимом Азербайджане», — говорится в документе.

Организация и проведение таких событий играют значительную роль в образовании молодого поколения, и важно, чтобы азербайджанская молодежь уделяла этому внимание и изучала свою историю.