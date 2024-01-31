ПОЛИТИКА
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Суд ООН не увидел этнической дискриминации крымских татар
Международный суд ООН признал РФ виновной в ряде нарушений, но «не нашел доказательств» по другим пунктам иска Украины
Суд ООН не увидел этнической дискриминации крымских татар
Фото: АА / Others
31 января 2024 г.

В решении Международного суда ООН была частично поддержана позиция Украины относительно нарушения Россией Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Конкретно, Россия признана нарушившей конвенцию путем ограничения образования на украинском языке. Однако суд не нашел достаточных доказательств преследований и дискриминации крымскотатарского меньшинства по этническому признаку, предположив, что мотивация запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа носила политический характер.

Судьи отклонили заявление Киева о том, что поддержка Россией сепаратистов на востоке Украины представляет собой финансирование терроризма, заявив, что не имеют достаточно доказательств, чтобы определить сепаратистов Донбасса как террористов, согласившись лишь с тем, что российская сторона не провела расследования случаев оказания в 2014 году финансовой поддержки сепаратистским группам в Восточной Украине и обвинений в причастности к терроризму лидеров самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».

Просьба Украины о возмещении ущерба за нападения, приписываемые пророссийским вооруженным формированиям в Донецкой и Луганской областях, включая трагедию MH17, также была отклонена.

Несмотря на это, МС ООН объявил продолжающиеся военные действия России в Украине нарушением вынесенного в марте 2022 года предписания суда о прекращении огня, что свидетельствует об осуждении органом международного правосудия России в текущем конфликте.

Ожидается, что на этой неделе Международный суд ООН объявит о наличии у него юрисдикции для рассмотрения иска Украины о геноциде.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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