В решении Международного суда ООН была частично поддержана позиция Украины относительно нарушения Россией Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Конкретно, Россия признана нарушившей конвенцию путем ограничения образования на украинском языке. Однако суд не нашел достаточных доказательств преследований и дискриминации крымскотатарского меньшинства по этническому признаку, предположив, что мотивация запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа носила политический характер.

Судьи отклонили заявление Киева о том, что поддержка Россией сепаратистов на востоке Украины представляет собой финансирование терроризма, заявив, что не имеют достаточно доказательств, чтобы определить сепаратистов Донбасса как террористов, согласившись лишь с тем, что российская сторона не провела расследования случаев оказания в 2014 году финансовой поддержки сепаратистским группам в Восточной Украине и обвинений в причастности к терроризму лидеров самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».

Просьба Украины о возмещении ущерба за нападения, приписываемые пророссийским вооруженным формированиям в Донецкой и Луганской областях, включая трагедию MH17, также была отклонена.

Несмотря на это, МС ООН объявил продолжающиеся военные действия России в Украине нарушением вынесенного в марте 2022 года предписания суда о прекращении огня, что свидетельствует об осуждении органом международного правосудия России в текущем конфликте.

Ожидается, что на этой неделе Международный суд ООН объявит о наличии у него юрисдикции для рассмотрения иска Украины о геноциде.