Мэтью Миллер, не уточнив подробности, отметил, что эта инициатива входит в приоритеты администрации президента Джо Байдена.

«Мы активно стремимся к созданию независимого палестинского государства с реальными гарантиями безопасности для Израиля, потому что мы действительно считаем, что это лучший способ обеспечить долгосрочный мир и безопасность для Израиля, палестинцев и для всего региона», — отметил Миллер. Он также подчеркнул, что достижение этой цели требует комплексного подхода и обсуждения различных вариантов с региональными и другими партнерами.

В связи с этим Госсекретарь Энтони Блинкен призвал Государственный департамент провести обзор и представить варианты политики относительно возможного признания палестинского государства Соединенными Штатами и мировым сообществом после завершения конфликта в Газе.

Вашингтон связывает создание палестинского государства с усилиями по нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем. В последние месяцы также возобновились разговоры, что американские власти рассматривают использование сделки по освобождению заложников в качестве средства влияния на нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху остается в разногласиях с администрацией Байдена по этому вопросу, подчеркивая своё неприятие идеи уступок в отношении территорий на западе реки Иордан.