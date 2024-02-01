ПОЛИТИКА
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США подумывают признать Палестину
Представитель Госдепа заявил в среду, что США активно работают над идеей создания независимого палестинского государства, при этом обеспечивая безопасность Израиля, и рассматривают варианты сотрудничества с региональными партнерами
США подумывают признать Палестину
Photo: Department Press Briefing / Others
1 февраля 2024 г.

Мэтью Миллер, не уточнив подробности, отметил, что эта инициатива входит в приоритеты администрации президента Джо Байдена.

«Мы активно стремимся к созданию независимого палестинского государства с реальными гарантиями безопасности для Израиля, потому что мы действительно считаем, что это лучший способ обеспечить долгосрочный мир и безопасность для Израиля, палестинцев и для всего региона», — отметил Миллер. Он также подчеркнул, что достижение этой цели требует комплексного подхода и обсуждения различных вариантов с региональными и другими партнерами.

В связи с этим Госсекретарь Энтони Блинкен призвал Государственный департамент провести обзор и представить варианты политики относительно возможного признания палестинского государства Соединенными Штатами и мировым сообществом после завершения конфликта в Газе.

Вашингтон связывает создание палестинского государства с усилиями по нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем. В последние месяцы также возобновились разговоры, что американские власти рассматривают использование сделки по освобождению заложников в качестве средства влияния на нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху остается в разногласиях с администрацией Байдена по этому вопросу, подчеркивая своё неприятие идеи уступок в отношении территорий на западе реки Иордан.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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