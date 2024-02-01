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Россия и Украина обменялись военнопленными
Очередной обмен военнопленными произошел между Россией и Украиной. В Минобороны РФ заявили, что Москва вернула 195 солдат. По данным Киева, на родину возвращены 207 украинских военнослужащих. Обмен произошел спустя неделю после того, как в Белгородской области был сбит российский военно-транспортный самолет, который перевозил 65 украинских военнопленных. #trtнарусском #военнопленные #обмен #украина #россия #самолет #война #солдаты #москва #армия #киев #trtrussian
тититьи / Others
1 февраля 2024 г.
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