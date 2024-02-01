На своей странице в соцсети X Ерликая сообщил, что в ходе операций были уничтожены 11 международных, 14 национальных, 56 региональных и 339 местных преступных групп. Среди разгромленных группировок 142 классифицированы как квалифицированные вооруженные организованные преступные группы, включая 6 международных, 2 национальных, 13 региональных и 121 местную.

По видам преступлений 270 группировок связаны с организованной преступностью, 128 — с наркотиками, а 22 — с киберпреступностью.

Министр Ерликая подчеркнул решимость правительства очистить страну от организованных преступных групп и наркоторговцев. Он заявил, что независимо от масштаба и статуса в розыскных списках, власти намерены бороться с этими угрозами.

«Мы добьемся успеха благодаря вашей поддержке и молитвам. По одному мы будем передавать преступников в руки правосудия. Борясь с разбойниками за пределами нашей страны, мы не можем и не будем игнорировать тех, кто действует внутри городов. Так же, как мы проникаем в логова бандитов в горах, мы будем преследовать и городских преступников», — заявил министр.

Ерликая выразил признательность полиции и жандармерии за успешное проведение операций и подчеркнул намерение продолжать активную борьбу с организованными преступными группами ради обеспечения мира и безопасности в стране.